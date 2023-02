Schick Group wird Teil der „Construction Family“ der Habau Group

Mit der Unterzeichnung des Anteilskaufvertrages durch die Verantwortlichen beider Unternehmen am 01.12.2022 gehen – vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung – 100 Prozent der Geschäftsanteile der Unternehmen der Schick Group zum 01.01.2023 auf die oberösterreichische HABAU Hoch- und Tiefbau GmbH mit Sitz in Perg in der Nähe von Linz über. Die rund 500 Mitarbeiter/innen der Schick Group, welche eine Bauleistung von 150 Millionen Euro vorweisen kann, werden somit Teil der HABAU GROUP.

“Eingebettet in den Familienkonzern HABAU werden weiterhin über 500 hochqualifizierte und hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen Anton Schick, Burger Bau und Schick Industriebau außergewöhnliche Leistungen erbringen. Überzeugt hat letztlich die Akquisitionsphilosophie der HABAU, die die Selbständigkeit von Unternehmen schätzt und lebt“, so Anton Schick.

Die erfolgreiche Weiterentwicklung der Standorte Bad Kissingen, Hanau, Meiningen und München mit dem Team aus 500 Bauspezialisten unter Wahrung der Identität der Marken Schick, Burger Bau und Schick Industriebau in der „Construction Family“ ist in dem Verbund der österreichischen Bauexperten sichergestellt. „Wir stehen für performance in construction. Verlässlichkeit, Partnerschaftlichkeit und Handschlagsqualität sind essentielle Werte, die wir hochhalten“, so Hubert Wetschnig, CEO der HABAU GROUP.

Die HABAU GROUP ist das Dach für 18 Gesellschaften aus den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Fertigteilbau, Pipelinebau, Untertagebau, Stahl- und Stahlanlagenbau sowie Holzbau und industrielle Fertigungsstätten für Fertigteilbau, unter ihnen die HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H., die HELD & FRANCKE Baugesellschaft m.b.H., die MCE GmbH sowie die HABAU Deutschland GmbH, PPS Pipeline Systems GmbH oder Hans Holzner Baugesellschaft m.b.H.. Alle Konzernunternehmen treiben Innovationsthemen wie Digitalisierung, neue Verfahrenstechniken und Baustoffrecycling voran. Insgesamt beherbergt der Konzern, dessen Wurzeln als Familienunternehmen die Unternehmenskultur stark prägen, rund 6.000 Mitarbeiter/innen und zählt mit einem Bauvolumen von 1,77 Milliarden Euro zu den Top Vier der österreichischen Bauindustrie. Und dennoch legt Karl Steinmayr, CFO der HABAU GROUP sehr großen Wert auf die Feststellung: „Wir sind kein anonymes Aktienunternehmen. Hinter unseren Firmen stehen nahbare und greifbare Personen.“