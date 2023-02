Knauf unterstützt das Nationalteam der Stuckateure

Das Nationalteam fördert besonders begabte und engagierte junge Stuckateurinnen und Stuckateure mit bestandener Gesellenprüfung. Unter Anleitung ihrer Trainer qualifizieren sich die zehn besten Nachwuchsstuckateure jeweils für die Dauer von zwei Jahren fachlich in besonderer Weise weiter. Ausgewählt werden sie in einem Bewerbungsprozess unter anderem im Hinblick auf ihre Erfolgschancen bei den internationalen Berufswettbewerben EuroSkills und WorldSkills.

"Das Nationalteam ist der beste Markenbotschafter, den man sich für das Stuckateurhandwerk wünschen kann. Seine hoch motivierten Mitglieder stehen für die Zukunft ihres Gewerks. Sie sind Vorbilder, denen andere nacheifern. Daher unterstützen wir das Team sehr gerne", sagt Christoph Dorn, Knauf Gruppengeschäftsführer und Vorsitzender der Geschäftsleitung Knauf Gips KG. In allen seinen Schlüsseltätigkeiten – dem Trockenbau sowie in den Bereichen Putz/Fassade und Boden – könne und wolle das Unternehmen mit seinem Know-how und großem Engagement dem Handwerk zur Seite stehen.

"Wir freuen uns, mit Knauf einen so starken Partner an unserer Seite zu haben. Das wird unserem Nationalteam einen großen Schub verleihen und auch die Motivation der aktuellen und künftigen Teammitglieder noch einmal steigern", erklärt Oliver Heib, Vorsitzender des Bundesverbandes Ausbau und Fassade.

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels wollen Knauf und der Bundesverband Ausbau und Fassade über das Nationalteam gemeinsam die Attraktivität der Ausbildung im vielseitigen Beruf des Stuckateurs weiter erhöhen. Die Teammitglieder nehmen an verschiedenen Wettkämpfen und öffentlichen Auftritten teil und schaffen durch ihre Präsenz eine starke Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Unter anderem rekrutiert sich aus ihren Reihen der deutsche Teilnehmer an den im Wechsel stattfindenden EuroSkills und den WorldSkills.