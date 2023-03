Vater und Sohn Wahner vereinen Ehrenamt und Führungsaufgaben

40 Jahre Handwerksmeister bedeuten eine stolze Lebensleistung. Bereits im Jahr 2021 hatte Benno Wahner diese Marke erreicht, doch coronabedingt fand erst im Januar 2023 die Ehrung - gemeinsam mit einer Reihe weiterer Berufskollegen - durch die Malerinnung Kitzingen statt. Bei der Feierstunde erhielt er nun den Goldenen Meisterbrief, eine goldene Anstecknadel und ein goldenes Siegel überreicht.

Im Fall von Benno Wahner ist dies besonders bemerkenswert, da er seine Malerlehre erst im Alter von 27 Jahren - acht Jahre nach seiner Wunsch-Ausbildung zum Großhandelskaufmann - abgeschlossen hatte. Nach zwei weiteren Jahren in Vollzeit in Stuttgart hatte er schließlich den Titel des Meisters und den technischen Fachwirt (Fachrichtung Farbe) in der Tasche, um wiederum zwei Jahre später (1983) das Familienunternehmen Eugen Wahner zu übernehmen.

Zu dieser Zeit war der Betrieb noch mehr im Maler- und Verputzerhandwerk unterwegs, erzählt der heute 70-jährige Jubilar. "Wir hatten eine stationäre Sandstrahlanlage, eine mobile Strahlanlage sowie eine Spritzverzinkungsanlage."

Kurz nach der Übernahme begann Benno Wahner, das Unternehmen in Richtung Gerüstbau umzustrukturieren, der erst Ende der 70er-Jahre als Zusatzangebot dazugekommen war. Das bisherige Hauptgeschäft wurde auf Korrosionsschutzarbeiten mit Sandstrahlen, Industrieanstriche und Spritzverzinkung reduziert.

Obwohl er ursprünglich andere Pläne hatte - er sah seine Zukunft eigentlich im kaufmännischen Bereich - ist Benno Wahner rückblickend dankbar und zufrieden mit seiner beruflichen Entwicklung. Dies liegt nicht zuletzt an vielen guten Mitarbeitern und der Hilfe von Kollegen sowie den langjährigen guten Kundenbindungen mit Firmen, vor allem mit denen aus der Industrie.

Ein großes Stück seiner Zufriedenheit entspringt aus der Tatsache, dass Benno Wahner mit seinem Sohn Thorsten einen von Anfang an am Geschäft interessierten Nachfolger aufbauen konnte. Auch der mittlerweile 48-Jährige wurde bei derselben Veranstaltung wie sein Vater geehrt und zwar mit einer Urkunde samt silberner Ehrennadel als Anerkennung für sein mittlerweile 20-jähriges Wirken in der Innung.

So war Thorsten Wahner ab 2001 etwa zwei Jahre zunächst stellvertretender, dann Prüfungsvorsitzender und nach dem Zusammenschluss mehrerer Innungen Mitglied im Prüfungsausschuss und von 2015 bis 2022 Obermeister der Malerinnung Kitzingen.

Früh war klar, dass Thorsten Wahner den Beruf des Gerüstbauers anstreben würde. Bereits während seiner Zeit an der Realschule arbeitete er in den Ferien mit und übernahm auf Baustellen Verantwortung. Nach der Mittleren Reife absolvierte er eine Ausbildung zum Maler und Lackierer bei der Firma Josef Röder in Würzburg.

Genau zwanzig Jahre nach seinem Vater nahm er seinen Meisterbrief an der Meisterschule für Maler und Lackierer (SFG) in Stuttgart entgegen. Ebenfalls an der SFG absolvierte er die Weiterbildung zum Technischen Fachwirt des Handwerks. Zu jener Zeit gab es noch keine Meisterausbildung im Gerüstbau. Diese holte er später an der Handwerkskammer in Oberfranken nach.

Vorzeigeunternehmen der Gerüstbaubranche

Ab der Rückkehr aus der Schule wurde Thorsten Wahner von seinem Vater faktisch in alle unternehmerischen Entscheidungen eingebunden und wuchs so in die Geschäftsführung hinein, bis er vor wenigen Jahren auch offiziell zum weiteren Geschäftsführer bestellt wurde. Deshalb ist Thorsten Wahner seinem Vater "definitiv für die großartige Zusammenarbeit dankbar, der mir von Anfang an Freiraum in Entscheidungen gegeben hat und mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat." In der Bündelung der Kompetenzen beider wuchs die Eugen Wahner GmbH bis heute zu einem Vorzeigeunternehmen der Gerüstbaubranche.

Ebenfalls gleich nach dessen Meisterprüfung nahm Benno Wahner seinen Sohn mit zu den Innungsversammlungen, wo dieser von Anfang an ebenfalls zum Vorstandsmitglied wurde, was er auch heute noch ist.

Während sich der Seniorchef sukzessive aus dem Tagesgeschäft zurückzieht, führt Thorsten Wahner den Familienbetrieb in eine Zukunft, deren größte Herausforderung jetzt schon der Fachkräftemangel darstellt. Auch die Digitalisierung der Prozesse steht auf der Agenda. Für die nächsten zehn Jahre sieht die Geschäftsführung das Unternehmen gut aufgestellt und baut auf die Chancen des digitalen Wandels, um junge Menschen - und vielleicht auch die eigenen Kinder - für das Handwerk zu begeistern.

Vater und Sohn sind zudem auch außerhalb des beruflichen Engagements ehrenamtlich unterwegs: Benno Wahner seit 1984 im Sulzfelder Gemeinderat sowie jahrelang beim TSV Sulzfeld, Thorsten Wahner ebenfalls im Sportverein in unterschiedlichen Funktionen.