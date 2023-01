Exkursion zu einem Hidden Champion in Mainfranken

Die Firma entwickelt und baut Messtechnik für die Qualitätssicherung für klassische Maschinen- und Anlagenbauer sowie die Automobilindustrie. Als Hightech-Unternehmen ermöglicht sie eine digitale Transformation mit hoher Geschwindigkeit. „Wir bauen die Things im IoT (=Internet of things)“, führt der Chief Digital Officer und Geschäftsführer Prof. Dr. Heiko Schinzer-Wenzel die Studierenden in das Thema ein. Die Vorstellungskraft komme an ihre Grenzen, wenn Messgenauigkeiten mit unter einem „µ“ angegeben werden, also unter 0,000001 Meter (So groß ist ein µ).

Verständlicher, wenn man weiß, dass ein menschliches Haar die Größe von 50 µ hat. Nach der Führung durch das Unternehmen, insbesondere durch die einzelnen Schritte der Produktion, haben die Studierenden unter Anleitung von Führungskräften in drei parallelen Workshops Ideen und Konzepte zu digitalen Servicekonzepten und „predictive maintenance“ - also vorausschauender Wartung - neue digitale Geschäftsmodelle im Umfeld der Messtechnikhardware sowie innovative Vertriebs- und Marketingkonzepte entwickelt und anschließend der Geschäftsleitung präsentiert.

Dabei zeigte sich, dass diese Branche komplexe Anforderungen und Abhängigkeiten hat, sodass in vielen Details über „tauglich“ und „weniger umsetzbar“ diskutiert werden konnte. Es wurde auch darüber gesprochen, welche Auswirklungen der Umstieg auf die Viertagewoche in der Produktion in diesem Jahr gebracht hat und welche positive Entwicklung die Unternehmenskultur seitdem genommen hat. Das ist ein Aspekt, der gerade in Zeiten von New Work und Remotearbeiten im IT-Segment (einer nicht an einen Arbeitsplatz gebundene Tätigkeit) an der Schnittstelle zur tonnenschweren Hardware besonderes Augenmerk bekam.

Begleitet wurden die Studierenden von Prof. Dr. Michael Müßig, der das Seminar leitet, und von einem Forschungskollegen aus dem FHWS-Institut CAIRO (Center of Artificial Intelligence and Robotics), Prof. Dr. Pascal Meißner, der seine Expertise in die Workshops eingebracht hat.