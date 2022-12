Marktheidenfeld bleibt Fairtrade-Stadt

Die Erstzertifizierung des für das Zertifikat zuständigen Vereins „TransFair“ erfolgte im Jahr 2016. Seitdem darf sich Marktheidenfeld offiziell Fairtrade-Stadt nennen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind in der Steuerungsgruppe Fairtrade jederzeit willkommen. Neue städtische Ansprechpartnerin für die Arbeitsgruppe ist Natalie Pfab von der Abteilung Stadtmarketing. Sie ist Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils von 9 bis 13 Uhr unter Telefon 09391 5004-64 und unter der Mailadresse natalie.pfab(at)marktheidenfeld.de zu erreichen.

Natalie Pfab ist über die erneute Zertifizierung sehr erfreut. „Als Fairtrade-Stadt möchten wir gezielt den fairen Handel auf kommunaler Ebene fördern“, so die städtische Beauftragte der Arbeitsgruppe.

Marktheidenfeld ist eine von über 780 Fairtrade-Towns in Deutschland. Das globale Netzwerk der Fairtrade-Towns umfasst über 2.000 Fairtrade-Towns in insgesamt 36 Ländern. Die erneute Zertifizierung zur Fairtrade-Stadt steht für Marktheidenfeld im Juni 2024 an.