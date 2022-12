Grünes Licht für Rhöner BaumART

Spaziergänger können dann entlang der Strecke zunächst 35 sorgfältig ausgewählte „Bäume des Jahres“ aus dem Bestand oder auch neu gepflanzt mit ihren besonderen Geschichten entdecken. Jahr für Jahr kommt der nächste Baum des Jahres hinzu, ebenso Dauerleihgaben aus der Holzschnitzschule Bischofsheim.

Abwechslungsreiche Wegführung in zwei Varianten

Die Strecke führt ab Startpunkt Sparkasse in der Paulinenstraße über die Marktstraße an der Streupromenade entlang, vorbei an Kneippanlage, Biergarten und Eisteich zur Lohmühle. Kurz danach gibt es die Möglichkeit, den Weg barrierearm abzukürzen und wieder stadtwärts zu spazieren. Wer Lust auf die große Runde hat, läuft weiter Richtung „Doppelte Eiche“ und nimmt unterhalb von Weyershauk und Lichtenburg wieder Kurs auf die Stadt vorbei am Landhotel, der Minigolfanlage und der Kirchenburg, am Rathaus vorbei zur Sparkasse.

Beitrag zu heimischer Artenvielfalt

„Wir leisten mit diesem Rundweg einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Biodiversität in unserer Heimat.“, unterstreicht Georg Straub, 1. Vorsitzender der Stiftung der Sparkasse Bad Neustadt an der Saale bei der Pflanzung einer Rotbuche oberhalb der Lohmühle. Im Rahmen des Pressetermins gaben die Akteure grünes Licht für das ungewöhnliche Projekt.

Jung und alt im bunten Mix

Bis zum Frühjahr werden die Jungbäume vom Bauhof an sorgfältig ausgewählten Standorten entlang des Erlebniswegs gepflanzt. Bereits von weitem erkennbar sind die zehn mächtigen Bestandsbäume, angefangen von der Stieleiche vor der Sparkasse Ostheim vor der Rhön über eine Robine in der Kirchenburg bis zu Hainbuche und Spitzahorn im Bereich Weyhershauk.

Die fachliche Auswahl und Platzierung der Bäume sowie die Organisation der nach strengen Kriterien ausgewählten Jungpflanzen liegt in den Händen der Agrarwissenschaftlerin Sarah Walz von der Agrokraft Streutal. Dabei wird eng mit der Unteren Naturschutzbehörde zusammengearbeitet.

Jeder Baum erzählt eine Geschichte

An jedem Baum verrät eine Informationstafel Besonderheiten wie ein Mythos, der sich um den Baum rankt oder eine Anekdote. Die ungewöhnlichen Aspekte der Baumart werden anschaulich vom Rhöner Künstler Marco Wagner illustriert. Für Kinder sind in den Bestandsbäumen hölzerne Eichhörnchen versteckt als kleiner Anreiz, mit den Eltern den Rhöner BaumART Weg von Station zu Station zu erwandern.

Kunst in der Natur

Gemäß dem Motto „Natur und Kultur mit allen Sinnen genießen“ finden Spaziergänger entlang des Rundwegs auch Dauerleihgaben der Holzschnitzschule Bischofsheim. Die erste dreiteilige Skulptur „Laich – Kaulquappe - Frosch“ wird unterhalb des Weyershauk an einem Teich platziert. Weitere Kunstwerke werden Jahr für Jahr folgen.

Wachstum vorprogrammiert

Der Besuch lohnt sich immer wieder. Denn Jahr für Jahr wächst der Ostheimer Rundweg um einen weiteren Baum des Jahres, ausgewählt von der gleichnamigen Dr. Silvius Wodarz Stiftung unter der Schirmherrschaft des jeweiligen Bundesumweltministers. Ebenso werden immer neue Kunstwerke zu entdecken sein.

Flyer und Website

Informationen zum Erlebnisweg Rhöner BaumART gibt es ab Frühjahr in einem Flyer sowie auf der Website www.rhoener-baumart.de. Ebenso wird eine Übersichtstafel am Startpunkt, der Sparkasse in Ostheim vor der Rhön (Paulinenstr. 21), zu finden sein. Kostenfreie Parkplätze gibt es entlang der Gartenstraße und am Bahnhof sowie etwas weiter entfernt am Streuparkplatz und auch außerhalb des Stadtgebietes. Denn der Einstieg in den Erlebnisweg ist flexibel entlang der Strecke möglich.

Wertvoller Freizeit-Tipp

„Für die Stadt Ostheim ist der Rundweg Rhöner BaumART eine Bereicherung des Freizeitangebots und eine Ergänzung des bereits guten Wanderwegenetzes rund um Ostheim für Einheimische und Urlaubsgäste.“, freut sich Steffen Malzer, Erster Bürgermeister. Dass die Wahl für den Rundweg auf den Luftkurort gefallen ist, liegt darin, dass Ostheim als einzige Gemeinde im Landkreis Rhön-Grabfeld Miteigentümerin der Sparkasse Bad Neustadt ist. Malzers Dank gilt der Sparkasse sowie den zahlreichen Akteuren, die das Projekt erst möglich machen, darunter dem Ostheimer Bauhof, der ganzjährig die Pflege des Weges übernimmt.

Hintergrund: Baum des Jahres

Seit 1989 stellt der Verein „Baum des Jahres – Dr. Silvius Wodarz“ jedes Jahr einen Baum besonders heraus. Dies geschieht auf Grundlage eines Vorschlages eines Fachbeirates, des Kuratoriums Baum des Jahres. Ziel ist es, Menschen für ein positives Verhältnis zu Bäumen und allen natürlichen Lebensgrundlagen zu gewinnen. Ebenso will die Initiative Interesse für Baum- und Naturschutz wecken, das Bewusstsein für Bedrohungen und Gefahren schaffen und Kenntnisse vermitteln, die zur Bewahrung der Natur in Verantwortung für zukünftige Generationen beitragen.