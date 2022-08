3.000 Euro für die Würzburger Tafel

„In exakt den Räumen, in denen jeden Montagnachmittag Menschen in Not Lebensmittel und andere Hilfe bekommen, führe ich auch unsere Coachausbildung durch. Das verbindet – und deshalb unterstütze ich diese Arbeit.“

Außerdem feiert Schalk in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Vor genau 30 Jahren, noch während seines Psychologie-Studiums, hat er angefangen zu coachen. „Statt eine große Party in schwierigen Zeiten zu feiern, möchte ich lieber da helfen, wo es gebraucht wird: 100 Euro für jedes meiner 30 Coachingjahre zu spenden, das schien mir da die bessere Lösung zu sein“, so Schalk.

Die Würzburger Akademie für Empowerment-Coaching bildet Führungskräfte, Personaler und Menschen in beratenden Rollen zu Business oder Life Coaches aus. Regelmäßig spendet sie für soziale Projekte wie die Tafelarbeit oder Waisenkinder in Südafrika.