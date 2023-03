Caroline Trips schreibt Geschichte als neue IHK-Präsidentin in Mainfranken

Bei der von Nicole Then moderierten Amtsübergabe im Vogel Convention Center (VCC) blickte der scheidende Präsident Dr. Klaus D. Mapara auf seine Amtszeit seit 2019 zurück und dankte dem IHK-Haupt- und Ehrenamt für die Unterstützung – vor allem während der schwierigen Corona-Jahre 2020 und 2021. Er wird künftig als IHK-Vizepräsident und einer von drei bayerischen Repräsentanten die Interessen mainfränkischer Unternehmen im Präsidium der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) in Berlin vertreten.

"Transformation" als Überschrift der Präsidentschaft

Die neue Präsidentin Caroline Trips betonte im Wirtschaftstalk, solidarisch ließen sich die Herausforderungen in diesem Jahrzehnt – die Energiewende, der Fachkräftemangel, die Digitalisierung oder auch der Bürokratieabbau – besser bewältigen. In den Mittelpunkt ihrer vierjährigen Amtszeit will Trips das Thema „Transformation“ stellen. „Transformation bedeutet für mich Mut zum Wandel, um die Weichen für die Wirtschaft – und hier speziell für die Klein- und Mittelstandsbetriebe – richtig zu stellen“, erklärte die neue IHK-Präsidentin. In erster Linie müssten hierfür Digitalisierungsprozesse unbürokratisch forciert, der Wissenstransfer mit den Hochschulen ausgebaut und Fachkräfte in die Region gebracht werden. „Um diese Transformation erfolgreich zu gestalten, müssen wir auch dafür sorgen, dass das Unternehmertum in der Gesellschaft wieder mehr Wertschätzung erfährt.“ Denn mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer seien eine tragende Säule des hiesigen Wirtschaftssystems. Besondere Beachtung verdiene auch die Gründerszene, denn viele Gründer von heute seien die erfolgreichen Unternehmer von morgen.

DIHK stellt "Tempothesen" vor

Im Wirtschaftstalk informierte DIHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Wansleben über die Arbeit der kürzlich vom Verein zur Körperschaft des öffentlichen Rechts gewandelten Deutschen Industrie- und Handelskammer. Die DIHK vertritt in Berlin und Brüssel das Gesamtinteresse der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Gesamtverantwortung, die auch Ziele einer nachhaltigen Entwicklung umfassen kann und steht dabei in enger Verbindung zur Bundesregierung und den Ministerien. Aktuell hat die DIHK so genannte „Tempothesen“ vorgelegt, um auf die überbordende Bürokratie im Land hinzuweisen. „Denn nichts geht mehr schnell in Deutschland“, sagte Wansleben.

Markus Söder als Festredner

Festredner des Abends war der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der in seiner rund 30-minütigen Ansprache viele Herausforderungen, vor denen die regionale Wirtschaft steht, thematisierte. „Ohne Wirtschaft wäre alles nichts. Deshalb müsste der Bund in der Energiekrise dringend einen langfristigen Plan entwickeln. Dazu gehört auch das Verlängern der Kernkraft, das Anwerben neuer Fachkräfte und ein Turbo bei Forschung wie in Bayern. Wir investieren mit der Hightech Agenda 3,5 Milliarden Euro in Technologie, Künstliche Intelligenz und Wasserstoff für die erfolgreiche Transformation in Franken und ganz Bayern."

Söder weiter: „Bayern ist Partner von Wirtschaft und Mittelstand. Glückwunsch an Caroline Trips als neue Präsidentin der IHK Mainfranken! Die Industrie- und Handelskammern leisten hervorragende Arbeit. Wir werden international für unsere duale Ausbildung beneidet“, erklärte der Ministerpräsident.

15 Präsidialmitglieder gewählt

Ihr neues 15-köpfiges Präsidium für die Amtszeit 2023 bis 2026 haben die 80 Mitglieder der neuen Vollversammlung bereits in ihrer konstituierenden Sitzung gewählt. Neben Caroline Trips und den beiden Vizepräsidenten Dr. Klaus D. Mapara, Geschäftsführer der Firma krick.com GmbH + Co. KG aus Eibelstadt, für den Bezirk Würzburg, sowie Dr.-Ing. Stefan Möhringer, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Simon Möhringer Anlagenbau GmbH aus Wiesentheid, für den Bereich der Gremialbezirke, heißen die weiteren Präsidialmitglieder:

Bernd Fröhlich , Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mainfranken Würzburg, Würzburg

, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mainfranken Würzburg, Würzburg Ingrid Hunger , geschäftsführende Mehrheitsgesellschafterin der Firma Hunger DFE GmbH und der Hunger Hydraulik Gruppe, Würzburg

, geschäftsführende Mehrheitsgesellschafterin der Firma Hunger DFE GmbH und der Hunger Hydraulik Gruppe, Würzburg Maximilian Severin , Geschäftsführer der Firma Männer-Mode Severin GmbH & Co. KG, Würzburg

, Geschäftsführer der Firma Männer-Mode Severin GmbH & Co. KG, Würzburg Ines Sterling, geschäftsführende Gesellschafterin der Firma HW Brauerei-Service GmbH & Co. KG, Hausen b. Würzburg

: Thomas Burkhardt , Geschäftsführer der Firma SKF GmbH, Schweinfurt

, Geschäftsführer der Firma SKF GmbH, Schweinfurt Carolin Glöckle , Geschäftsführerin der Firma Bauunternehmung Glöckle Holding GmbH, Schweinfurt

, Geschäftsführerin der Firma Bauunternehmung Glöckle Holding GmbH, Schweinfurt Frank Hefner , Vorstandssprecher der VR-Bank Main-Rhön eG, Sennfeld

, Vorstandssprecher der VR-Bank Main-Rhön eG, Sennfeld Christian Scheller, Geschäftsführer der Firma Bauteilprüfzentrum Scheller GmbH, Schweinfurt