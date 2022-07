Chancen für Arbeitgeber und Menschen mit Behinderung

Arbeitgeber brauchen gutes, loyales und einsatzfreudiges Personal. Menschen mit Behinderung bieten Potenzial und suchen mitunter verzweifelt nach einer Anstellung. Beide Seiten vorurteilsfrei und fachlich gut beraten zusammenzubringen, ist Aufgabe der EAAs. Sie informieren und beraten zu allen Fragen rund um das Beschäftigungsverhältnis von schwerbehinderten Menschen. Ziel ist nun, dieses neue, gesetzlich verankerte Beratungsangebot für Arbeitgeber bekannter zu machen. Der Koordinierungskreis-EAA steuert dieses Anliegen aktiv. Hier legen Vertreter der Kammern, des Bezirks, der Rentenversicherung, Arbeitsagenturen, … - kurz Akteuren des Arbeitsmarktes- den inhaltlichen Schwerpunkt der Arbeit aller drei unterfränkischen EAAs.

Aktuell besteht in Unterfranken ein hoher Grad an Beschäftigung. Gerade nach den zwei Jahren Corona suchen Arbeitgeber händeringend nach Personal. Bei Bewerbern mit Schwerbehinderung taucht rasch die althergebrachte Sorge „den kriege ich doch nicht mehr los!“ auf. Das Talent dieses Bewerbers bleibt unbeachtet, unerkannt und liegt brach. Die Stelle bleibt unbesetzt. Das kann sich die regionale Wirtschaft auf Dauer nicht leisten.

Hier sollen die Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber niedrigschwellig, fachlich versiert und ergebnisorientiert aufklären und beraten. Sie verfügen über fachspezifisches Wissen und lotsen durch Zuständigkeits- und Förderdschungel. Die Inklusionsberater und -beraterinnen der EAAs betrachten den Personalprozess aus dem Blickwinkel des Arbeitgebers mit Verantwortung und Weitsicht für Wirtschaftlichkeit, sowie den Erfordernissen des jeweiligen Betriebs.

Seit dem 1.1.2022 gibt es diese Dienstleistung für Arbeitgeber, die im § 185a SGB IX verankert ist. In Bayern sind die EAAs bewusst unter dem Dach des jeweiligen Integrationsfachdienstes (IFD) angesiedelt, einer Beratungsstelle für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben. Auf dessen Fachexpertise gründen die EAAs aus Aschaffenburg, Schweinfurt und Würzburg und beraten Arbeitgeber zielgerichtet und serviceorientiert. Das Angebot ist kostenfrei und finanziert sich aus der Ausgleichsabgabe, einer Strafabgabe von Arbeitgebern, die ihrer Beschäftigungspflicht nicht nachkommen. Bayernweit erreichbar sind die EAAs unter der Service-Hotline 0800 90 40 001.

Der Koordinierungskreis-EAA hat seine Arbeit aufgenommen und forciert den Bekanntheitsgrad der Beratungsstellen. Es werden spezielle Informationsangebote für Arbeitgeber, teils digital, teils in Präsenz organisiert. In den jeweiligen Fachzeitschriften werden Artikel positioniert. Der Koordinierungskreis-EAA regt an, auch neue Weg zu gehen. Man darf gespannt sein, was sich Unterfrankenweit tut. Weitere Informationen und EAA-Adressen unter: www.eaa-bayern.de