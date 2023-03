Erfolgreiche Zertifizierung nach ISO 27001 bei der rockenstein AG

Der Internet-Service-Provider rockenstein AG wurde 1992 gegründet und blickt mittlerweile auf mehr als dreißig erfolgreiche Jahre zurück. Der Provider bietet individuelle und leistungsstarke Lösungen in den Bereichen Rechenzentren (RZ), Globale Netzwerke, Cloud as a Service und IT-Management an.

Bei allen Unternehmensprozessen rücken die Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität mehr und mehr in den Fokus. Um Daten und Informationen optimal zu schützen, hat die rockenstein AG ein Informationssicherheits-Management-System (ISMS) implementiert, das von der DQS BIT GmbH (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen Bildung und IT) in mehrtägigen Audits überprüft wurde.

Der weltweit anerkannte Standard ISO 27001 gewährleistet die Informationssicherheit im folgenden Geltungsbereich:

• Betrieb und Bereitstellung von Service-Leistungen im Bereich von Rechenzentren und Kollokationen

• Globale Netzwerke

• Cloud as a Service

• IT-Management

• Steuerung von RZ-Housing Betriebsleistungen

„Wir freuen uns sehr, dass das Informationssicherheits-Management-System der rockenstein AG von der DQS BIT GmbH nach DIN EN ISO / IEC 27001 : 2017 zertifiziert wurde. So können wir unseren Kunden und Geschäftspartnern einen großen Mehrwert in Bezug auf die Informationssicherheit bieten“, so Dr. Florian Göpfert, verantwortlich für die Daten- und Informationssicherheit im Unternehmen rockenstein.