Fürstlich Castell’sche Bank nun auch in Bamberg vertreten

„Unseren Kundinnen und Kunden bieten wir mit unserem nun vollständigen Standortnetz in unserer fränkischen Kernregion einen weiteren Standort für persönliche Beratung, um für sie echten Mehrwert schaffen zu können“, so Thomas Rosenfeld, Mitglied des Vorstands der Fürstlich Castell’schen Bank.

Ein engagiertes Team aus langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fürstlich Castell’schen Bank steht Kundinnen und Kunden dort ab sofort kompetent in allen Finanzangelegenheiten beratend zur Seite. In den neuen Räumen oder bei den Kundinnen und Kunden. „Wichtig ist uns der persönliche Austausch für eine bestmögliche Beratung.“

Die Räumlichkeiten wurden in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Wittfoht Architekten Planung, auf Basis der von den Fürstlich Castell‘schen Betrieben inspirierten Corporate Identity, fertiggestellt: Es dominieren helle warme Farben und Holz, um eine gute Gesprächs- und Arbeitsatmosphäre zu bieten.

Die 1774 gegründete Fürstlich Castell‘sche Bank ist eine unabhängige Privatbank im Familienbesitz, die Kundinnen und Kunden in Deutschland als Vermögensmanager und in der Vermögensberatung zur Verfügung steht. Eigentümer sind die Fürsten Ferdinand zu Castell-Castell sowie Otto zu Castell-Rüdenhausen, die beide im Aufsichtsrat der Bank vertreten sind. Mit konsequenter Kundenorientierung und wertebasiertem Handeln soll Banking persönlich, transparent und auf Augenhöhe angeboten werden – sowohl digital (www.castell-bank.de) als auch an den Standorten Würzburg, Nürnberg, München, Ulm, Frankfurt, Heilbronn und nun Bamberg.