Gerbrunn geht mit leuchtendem Beispiel voran

Bis zum 1. September 2022 wurden 516 Straßenleuchten in Gerbrunn auf moderne LED-Technik umgerüstet. Mit dem deutlich geringeren Energieverbrauch setzen die neuen LED-Leuchten nicht nur einen modernen Akzent im Gemeindebild, sondern unterstützen auch die Bestrebungen für einen besseren Klimaschutz. Im Gegensatz zu den alten Gerbrunner Straßenleuchten verbrauchen die LED-Leuchten wesentlich weniger Energie, was sich langfristig für die Gemeinde bezahlt macht. Das fortgeschrittene Alter der vor mehr als 40 Jahren installierten Straßenleuchten tut ein Übriges. Viele der Leuchten sind technisch verbraucht und am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Hinzu kommt ihr überdurchschnittlich hoher Energieverbrauch. Durch die Umstellung auf moderne LED-Technik lassen sich Energieverbrauch und -kosten um rund 80 Prozent reduzieren. 154.615 KWh werden dadurch nicht mehr verbraucht. Damit kann die Gemeinde Gerbrunn nach der Umstellung auf LED-Leuchten rund 38.654 Euro pro Jahr einsparen. Insgesamt investiert die Gemeinde in die neue Straßenbeleuchtung rund 357.375 Euro. Positiver Effekt für die Umwelt: Durch die Umrüstung auf LED-Leuchten können pro Jahr 75 Tonnen CO2 eingespart werden.

Für die neue Straßenbeleuchtung in Gerbrunn wurde darüber hinaus eine autonome Nachtabsenkung von 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr auf 60 Prozent der Leuchtenleistung vorgesehen. Um die Leuchten für zukünftige Anwendungen im Smart -City-Bereich nutzen zu können, wurden außerdem für jede Leuchte bis zu 2 Zhaga-Schnittstellen vorgesehen. Somit ist es zu jeder Zeit möglich, Sensoren bzw. Steuerungselemente nachzurüsten, ohne die komplette Leuchte austauschen zu müssen.

„Neben der Einhaltung von EU-Normen und der langfristigen Reduzierung des Energieverbrauchs und der Energiekosten profitieren wir von der verbesserten Beleuchtungsqualität und damit von mehr Sicherheit auf den Straßen“, erklärt Stefan Wolfshörndl, Erster Bürgermeister der Gemeinde Gerbrunn. „Wir sind froh, dass wir mit der WVV einen verlässlichen Partner gefunden haben, der uns bei der Umstellung auf LED-Technik von Anfang an kompetent beraten und die Planung, Errichtung und Installation der Beleuchtung übernommen hat“, so Bürgermeister Wolfshörndl weiter. „Wir sparen durch die Entscheidung zur Umstellung auf LED-Beleuchtung langfristig Energie und Geld und leisten einen beispielhaften Beitrag zum Klimaschutz.“

Auch Manuel Klopf, der von Seiten der WVV für das Projekt verantwortlich ist, zeigt sich zufrieden mit der LED-Umstellung in Gerbrunn. „Über 80 Prozent der Kommunen unseres Versorgungsgebietes wurden bereits mit unserer Unterstützung auf LED-Beleuchtung umgerüstet“, so Klopf. „Wir freuen uns, dass wir nun auch mit der Gemeinde Gerbrunn, mit dem ersten Bürgermeister Herrn Wolfshörndl und dem Geschäftsführer Herrn Meyer, diesen wichtigen Schritt gehen und sie mit unserer Expertise begleiten durften. Unser Wissen und Know-how in der Ausarbeitung und Realisierung von Energiekonzepten und der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik geben wir jederzeit gerne weiter.“