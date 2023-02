Noch mehr Potential für Bio-Lebensmittel in Würzburg

Damit der Anteil an Öko-Landwirtschaft und die Wertschöpfung bei regionalen Bio-Produkten nachhaltig steigt, arbeiten Stadt und Landkreis Würzburg künftig gemeinsam in der Ökomodellregion stadt.land.wü zusammen. Der Kooperationsvertrag ist kürzlich unterschrieben worden. Im Bild zu sehen sind, von links unten: Oberbürgermeister Christian Schuchardt und Landrat Thomas Eberth; von links oben: Würzburgs Klimabürgermeister Martin Heilig und Michael Dröse, Leiter der Stabsstelle Landrat am Landratsamt Würzburg. Foto: Georg Wagenbrenner