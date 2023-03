Region zeigt Flagge beim besten Handwerkernachwuchs

Insgesamt sechs junge Handwerkerinnen und Handwerker, die ihre Ausbildung in einem unterfränkischen Handwerksbetrieb absolviert haben, waren im vergangenen Jahr im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks auf Bundesebene erfolgreich. Für ihre Platzierung als Bundessieger ehrte die Handwerkskammer für Unterfranken die Junghandwerker am vergangenen Donnerstag, 2. Februar 2023, in Würzburg mit dem Silbernen Siegel. „Sie haben sich mit den bundesweit besten Gesellen aus ihren Handwerksberufen gemessen. Sie haben durch Leistung, Können und Wissen überzeugt und stehen zu Recht als Bundessieger ganz oben auf dem Treppchen im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks. Das ist ein Erfolg auf den Sie, liebe Bundessieger, sehr stolz sein dürfen“, gratulierte ihnen Michael Bissert, Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken.

Mit Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer Kenan Tiro und Kerzenherstellerin und Wachszieherin Katharina Treffer durfte sich das unterfränkische Handwerk im vergangenen Jahr über zwei 1. Bundessieger freuen. Einen hervorragenden 2. Bundessieg konnte zudem Stefanie Hahn aus Kitzingen im Beruf Anlagemechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik erringen. Louis Reinfurth, Parkettleger aus Kleinostheim, und Jakob Schiffer, Silberschmied aus Würzburg, machten als jeweils 3. Bundessieger die letztjährigen unterfränkischen Erfolge im Leistungswettbewerb komplett. In ihren Berufen sicherten sich Louis Reinfurth und Jakob Schiffer mit ihren Gesellenstücken zudem den 1. sowie die 3. Platz im Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“, dem Designwettbewerb des Handwerks.

Wertschätzung herausragender Ausbildungsleistung

Neben den Bundessiegern 2022 standen bei der Ehrungsveranstaltung auch die Betriebe im Mittelpunkt, in denen die erfolgreichen Junghandwerker ihre Ausbildung absolviert haben. „Danke für Ihren Einsatz für die duale Ausbildung, der so wichtig für das gesamte Handwerk, die gesamte Wirtschaft und für unsere gesamte Gesellschaft ist“, sagte Handwerkskammer-Präsident Michael Bissert in Richtung der Vertreterinnen und Vertreter der Betriebe. Zum Dank und als Anerkennung für herausragende Ausbildungsleistung erhielten sie eine Ehrenurkunde des Zentralverbands des Deutschen Handwerks und der Stiftung Begabtenförderung im Handwerk.

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks hat eine über 70-jährige Tradition. Jedes Jahr beteiligen sich bundesweit rund 3.000 Gesellinnen und Gesellen aus rund 120 verschiedenen Handwerksberufen. Der Wettbewerb zeigt Vielfalt und Anspruch der dualen Ausbildung im Handwerk und will in der breiten Öffentlichkeit für die Bedeutung der Ausbildungsleistung des Handwerks sensibilisieren. Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Ausrichter sind der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und die Stiftung für Begabtenförderung im Handwerk, die dabei vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) unterstützt werden.