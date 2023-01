WVV stellt kurzfristig Weichen in der Geschäftsführung neu

In einer Sondersitzung der Aufsichtsratsgremien von WVV und WSB am 20.12.2022 wurde die geplante Geschäftsordnung daher noch einmal auf die aktuellen Gegebenheiten angepasst und durch die Aufsichtsratsgremien verabschiedet. Somit werden Geschäftsführer Thomas Schäfer und die designierte Geschäftsführerin Dörte Schulte-Derne zum 01.01.2023 kommissarisch die Aufgaben in der WVV GmbH übernehmen, die dem dritten Mitglied der Geschäftsführung zugedacht waren. Zudem wird Thomas Schäfer kommissarisch neben dem zweiten Geschäftsführer Bernd Karl die Geschäftsführung der WSB GmbH übernehmen und dort die Rolle des Sprechers einnehmen. Am geplanten Drei-Geschäftsführer-Modell soll festgehalten werden.

„Mit den Beschlüssen haben wir schnell eine solide Übergangslösung gefunden, um die Neuorganisation zum Jahreswechsel vollziehen zu können“, so Thomas Schäfer nach der Sondersitzung. „Mein Dank gilt allen an diesem herausfordernden Prozess Beteiligten. Ich hoffe, dass wir nun zeitnah die Geschäftsführung komplettieren können, um die für den Konzern so wichtige Neuaufstellung fortzusetzen.“ Die Umorganisation soll die strategische Aufstellung der WVV stärken und eine erfolgreiche Zukunft garantieren.

Die Vorstandschaft der Stadtwerke Würzburg AG (STW) übernehmen, wie bereits angekündigt, Dörte Schulte-Derne und Armin Lewetz. Frau Schulte-Derne wird dabei als Sprecherin des Vorstands der STW fungieren.

Weitere personelle Wechsel innerhalb der WVV-Tochtergesellschaften

Weiterhin wird es zum 1. Januar 2023 auch innerhalb der Tochtergesellschaften personelle Wechsel geben. So wird Andreas Öhrlein neuer Geschäftsführer der Würzburger Bäder GmbH (WBG) sowie der Genusswunder Würzburg (GWW), Armin Lewetz wird zum alleinigen Geschäftsführer der Wassergewinnung Würzburg-Estenfeld (WW-E).

Andreas Öhrlein wurde am 9. September 2022 in der Aufsichtsratssitzung der Würzburger Bäder GmbH (WBG) zum neuen Geschäftsführer bestellt und in der vergangenen Woche in der Gesellschafterversammlung als Geschäftsführer der Genusswunder Würzburg GmbH (GWW). Er tritt damit in beiden Gesellschaften zum 1. Januar 2023 die Nachfolge von Robert Konrad an, der zum 31. Dezember 2022 altersbedingt das Unternehmen verlässt. Seit 2011 ist Andreas Öhrlein Bereichsleiter Kundenmanagement (KM) und Prokurist der WVV.

Armin Lewetz wird ab dem 1. Januar 2023 die Geschäfte der Wassergewinnung Würzburg-Estenfeld GmbH (WW-E) alleinig fortführen. So wurde in der Aufsichtsratssitzung der WW-E beschlossen, mit dem Ausscheiden von Robert Konrad die Führungsstruktur der WW-E von einem Zwei-Geschäftsführer-Modell auf ein Ein-Geschäftsführer-Modell anzupassen.